Majke Srebrenice: Poruke iz Beograda predstavljaju veličanje ratne ideologije

Nakon poruka i ikonografije koja se pojavila u Beogradu, a koja je izazvala brojne reakcije u javnosti, oglasile su se i Majke Srebrenice, upozoravajući da se poruke povezane sa ratnom ideologijom i genocidom u Srebrenici ne mogu predstavljati kao navijačko skandiranje ili bezazlena provokacija.

Posebnu pažnju izazvala je poruka „PRAVAC POTOČARI“, koju su Majke Srebrenice ocijenile kao mnogo više od navijanja.

„PRAVAC POTOČARI nije navijanje. To je poruka mržnje, prizivanje genocida i veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.“

Poručile su da Potočari, mjesto u kojem je ukopano više hiljada žrtava genocida počinjenog u Srebrenici, za njih predstavljaju simbol stradanja, ali i trajne borbe za istinu, pravdu i dostojanstvo žrtava.

„Ali danas Potočari imaju svoje čuvare – Majke Srebrenice. Nikada više četnička ideologija neće kročiti u Potočare.“, poručile su.

Njihova reakcija uslijedila je nakon što su se u javnosti pojavile fotografije i snimci sa porukama i simbolima koji su ponovo otvorili pitanje odnosa prema ratnoj prošlosti, posebno prema ideologiji koja je pratila rat u Bosni i Hercegovini i genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici.

Za porodice žrtava i preživjele, ovakve poruke nisu samo pitanje sportskog rivalstva ili navijačke atmosfere. One, kako ističu, predstavljaju nastavak pokušaja normalizacije i relativizacije ratne prošlosti.