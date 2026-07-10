Toronto proglasio 11. juli Danom sjećanja na na žrtve genocida u Srebrenici.

Odlukom gradonačelnice Toronta, Olivia Chow povodom 31. godišnjice od genocida u Srebrenici najveći grad u Kanadi i jedan od najvažnijih svjetskih političkih, ekonomskih i akademskih centara proglasio 11. juli Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Gradonačelnica Toronta u Proklamaciji je istakla značaj kulture sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, odala priznanje bosanskohercegovačkoj zajednici u Torontu za kontinuiran rad na polju kulture sjećanja što doprinosi društvenom, kulturnom, ekonomskom i građanskom životu grada i zaključila da Toronto ostaje posvećen rješavanju problema rasizma, diskriminacije, ksenofobije, mržnje i netolerancije.

U Kanadi je 11. juli Rezolucijom Parlamenta još od 2010. godine proglašen Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Takođe parlamenti kanadskih provincija i teritorija su donijeli rezolucije o genocidu u Srebrenici.

Pored spomenika u Windsoru u toku su pripreme za podizanje spomenika žrtvama genocida u Srebrenici u Torontu, Mississauga, Hamilton, Ottawa i Vancouver.

Genocid u Srebrenici se već izučava u kanadskim školama.

Ove godine gradonačelnici Toronta, Hamiltona, Mississauga, Calgary, Ottawa, Windsor, Edmonton su proklamacijama proglasili 11. juli Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

U Hamiltonu su učenici svojim tijelima instalirali Cvijet Srebrenice. Elektronski simbol Hamiltona je u bojama Cvijeta Srebrenice. Ispred Skupštine Hamiltona piše July11 Srebrenica Memorial Day, Paying tribute to the victims of the Srebrenica Genocide.

Sahat-kula Gradskog centra Mississauga osvijetljena je plavom i žutom bojom 11. jula u znak obilježavanja Dana sjećanja na Srebrenicu. Mississauga svake godine službeno obilježava ovaj datum u čast žrtava genocida iz 1995. godine. Grad obilježava ovaj dan kako bi se suprotstavio mržnji i podržao ljudska prava. Plava i žuta boja odgovaraju zastavi Bosne i Hercegovine.

Memorijalne manifestacije se održavaju širom Kanade. Centralna kanadska komemoracije se održava 11. jula u Windsoru ispred prvog spomenika podignutog u dijaspori.

Povodom 31. godišnjice od genocida u Srebrenici delegacija Instituta za istraživanje genocida Kanada i bosanskohercegovačke dijaspore Kanade je posjetila gradonačelnike Hamiltona, Toronta, Mississauga i Ottawe i odala im priznanje za institucionalizaciju kulture sjećanja nja genocid u Srebrenici.

“Nije dovoljno znati istinu. Dužnost je živjeti je i braniti. Mi u Kanadi učimo svoju djecu istini o Srebrenici. Ne da bi učila mrziti, nego da bi naučila razlikovati istinu od laži, pravdu od nepravde i čovječnost od zločina. Narod koji odgoji djecu da čuvaju istinu osigurao je sebi budućnost. Narod koji prepusti istinu zaboravu prepušta svoju sudbinu tuđim pričama.

Mi u Kanadi čuvamo Bosnu i Hercegovinu čuvajući istinu o Bosni i Hercegovini. Čuvamo svoj bosanskohercegovački narod čuvajući njegovo dostojanstvo. Čuvamo svoju kulturu sjećanja svjedočeći pravdu prema svakom čovjeku. I nikada ne zaboravljamo: istina nije amanet samo prema našim žrtvama; ona je amanet prema cijelom čovječanstvu”, saopćeno je iz Instituta za istraživanje genocida Kanada.