Chair Airlines uspostavio direktnu liniju Tuzla-Cirih, letovi dva puta sedmično

Chair Airlines uspostavio direktnu avioliniju Tuzla – Cirih. Letovi će saobraćati dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom.

Na Međunarodni aerodrom Tuzla sletio je prvi avion švicarske aviokompanije Chair Airlines, čime je zvanično uspostavljena direktna aviolinija između Tuzle i Ciriha.

Prema redu letenja, letovi na ovoj relaciji saobraćat će dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom, što putnicima omogućava fleksibilnije planiranje putovanja, kako za kraće boravke, tako i za duže posjete.

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Almir Žilić ocijenio je da je uspostavljanje nove linije od velikog značaja za razvoj Tuzlanskog kantona.

– Dobra aviopovezanost povećava atraktivnost Tuzlanskog kantona za strane i domaće investitore. Uradit ćemo sve da Tuzlanski aerodrom dobije milionski putnički promet – izjavio je Žilić.

Karte za letove dostupne su putem zvanične internet stranice Chair Airlinesa i u globalnim rezervacijskim sistemima. Cijene jednosmjernih karata počinju od oko 75 eura, a u osnovnu cijenu, osim kabinskog prtljaga, uključen je i jedan predati kofer, što ovu liniju čini konkurentnom u odnosu na većinu niskobudžetnih prijevoznika.

Uspostavljanje linije Tuzla – Cirih predstavlja važan iskorak u razvoju Međunarodnog aerodroma Tuzla. Cirih je godinama bio jedna od najtraženijih destinacija među putnicima iz sjeveroistočne Bosne, posebno zbog velikog broja građana Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Švicarskoj.

Nova linija nastavak je procesa oporavka i razvoja Aerodroma Tuzla, koji je intenziviran krajem prošle godine otvaranjem baze aviokompanije Wizz Air.



Nadležni očekuju da će proširenje mreže destinacija doprinijeti povećanju broja putnika, boljoj povezanosti Tuzlanskog kantona s evropskim tržištima te jačanju turističkog i privrednog potencijala regije.