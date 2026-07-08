IDDEEA predstavila novu verziju Portala otvorenih podataka s naprednim statistikama

IDDEEA pustila u rad novu verziju Portala otvorenih podataka s naprednijim pretraživanjem, interaktivnim statistikama i besplatnim pristupom podacima.

Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine pustila je u rad novu verziju Portala otvorenih podataka, platforme koja omogućava jednostavan, brz i besplatan pristup službenim statističkim podacima iz registara koje vodi IDDEEA.

Iz Agencije navode kako Portal otvorenih podataka predstavlja važan iskorak u jačanju transparentnosti rada institucija Bosne i Hercegovine te potvrđuje opredijeljenost da se informacije od javnog značaja učine dostupnim građanima u otvorenom, standardizovanom i lako upotrebljivom formatu.

Naprednije pretraživanje

Nova verzija portala donosi unaprijeđen korisnički interfejs, brže pretraživanje, preglednije prikaze podataka, interaktivne grafičke prikaze te jednostavniji pristup informacijama koje se svakodnevno ažuriraju iz službenih evidencija Agencije.

Na Portalu otvorenih podataka korisnici mogu pronaći podatke i statistike koje se odnose na jedinstveni matični broj građana, prebivališta i boravišta, lične karte, putne isprave, vozačke dozvole, registrovana motorna vozila, registre novčanih kazni i prekršaja, kartice digitalnih tahografa, pomorske i brodarske iskaznice te druge statističke pokazatelje iz registara kojima upravlja IDDEEA.

Posebnu vrijednost nove verzije, navode iz Agencije, predstavljaju interaktivni statistički prikazi koji omogućavaju jednostavno praćenje različitih trendova.

Građani sada, među ostalim, mogu pratiti broj evidentirane novorođene djece u Bosni i Hercegovini po danima, mjesecima i godinama, kao i druge agregirane pokazatelje koji pružaju uvid u demografske i administrativne trendove, uz potpuno poštivanje zaštite ličnih podataka.

Otvoren pristup podaicma za sve korisnike

Svi objavljeni podaci dostupni su bez registracije, bez naknade i u formatima pogodnim za daljnju analizu, razvoj aplikacija, naučna istraživanja, izradu analiza, medijskih sadržaja i donošenje informisanih odluka.

Iz IDDEEA-e ističu kako otvoreni podaci predstavljaju jedan od temelja savremene digitalne uprave. Njihova dostupnost, navode, potiče razvoj inovacija, unapređuje naučna istraživanja, omogućava razvoj novih digitalnih usluga i doprinosi većem povjerenju građana u rad javnih institucija.

Razvoj nove verzije Portala otvorenih podataka dio je kontinuiranih aktivnosti IDDEEA-e na digitalnoj transformaciji Bosne i Hercegovine i usklađivanju s europskim standardima otvorenih podataka, transparentnosti i ponovne upotrebe informacija javnog sektora, u skladu s Direktivom EU-a 2019/1024 o otvorenim podacima i ponovnoj upotrebi informacija javnog sektora.

Iz IDDEEA-e su pozvali građane, istraživače, univerzitete, nevladine organizacije, medije, kompanije i sve zainteresovane korisnike da posjete novu verziju Portala otvorenih podataka, istraže dostupne skupove podataka i iskoriste njihov potencijal za razvoj novih znanja, istraživanja, inovacija i digitalnih rješenja.

Portal otvorenih podataka dostupan je na web stranici.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/206220/iddeea-predstavila-novu-verziju-portala-otvorenih-podataka-s-naprednim-statistikama