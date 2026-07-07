Hrvatski komentator nasmijao region: Belgija savladala SAD, ali “sačekajmo jutro”

Hrvatski komentator Stjepan Balog ironično je prokomentarisao pobjedu Belgije nad SAD (4:1), poručivši: “Belgija je pobijedila, ali pričekajmo jutro”, aludirajući na kontroverzu oko nastupa Folarina Baloguna i uplitanje američkog predsjednika Donalda Trampa.

“Gotovo je, Belgija je pobijedila 4:1, ide dalje, ide na Španiju u sljedećem krugu takmičenja u četvrtfinalu. Ali dobro, idemo pričekati, možda sutra kad se probudimo ovo bude uslovna pobjeda Belgije. Možda opet dođe poziv iz Bijele kuće pa se izmisli neki članak disciplinskog pravilnika, ali ovo je bilo toliko čisto da Belgiji se ne može ništa prigovoriti. Nema mrlje na ovu njihovu pobjedu”, rekao je Balog u odjavi utakmice koju je noćas prenosio na HTV-u.

“Belgija je bolja od SAD”

Dodao je kako su Amerikanci izgorjeli u želji da naprave puno, a na crveni karton su isto uticali.

“U svakom slučaju, najuvjerljivija pobjeda osmine finala, Belgija je bolja od Sjedinjenih Američkih Država 4:1”, zaključio je Balog.

Fudbaleri Belgije plasirali su se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon što su u najkontroverznijoj utakmici turnira savladali Sjedinjene Američke Države rezultatom 4:1.

Uvod u meč obilježio je veliki skandal, jer je američkom napadaču Folarinu Balogunu dozvoljeno da nastupi uprkos direktnom crvenom kartonu koji je dobio u prethodnoj utakmici protiv Bosne i Hercegovine.

Razlog za to bilo je uplitanje američkog predsjednika Donalda Trampa koji je priznao da je kontaktirao FIFA.