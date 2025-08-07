Otkriveno 40 tona pilećeg mesa zaraženog salmonelom u Srbiji, dvije osobe uhapšene

Dvije osobe, Đ. K. (29) i V. K. (58) iz Ćićevca, uhapšeni su i određeno im je zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda, saopćio je danas, 6. avgusta, MUP Srbije. Naime, policija je pronašla na farmi peradi oko 40 tona neoznačenog i potencijalno opasnog mesa i prerađevina od pilećeg mesa zaraženog salmonelom i tim povodom oni su uhapšeni.

“Spriječen je promet velike količine pilećeg mesa zaraženog bakterijom salmonelom, čime je otklonjena direktna opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu“, navodi se u saopćenju.

Ukupno je pronađeno oko 40 tona neoznačenog i potencijalno opasnog pilećeg mesa i prerađevina, a uhapšene su za sada dvije osobe.

Prodali meso uprkos zabrani

Kako dalje navode iz MUP-a, nakon što je 29. jula 2025. godine, tokom redovne kontrole na farmi peradi u vlasništvu osumnjičenog Đ. K., ustanovljeno prisustvo salmonele, od strane nadležne veterinarske stanice čiji je vlasnik V. K., otac prvoosumnjičenog, Republička veterinarska inspekcija Srbije je izdala zabranu prodaje tog mesa.

“Ponovljenim uzorkovanjem 2. avgusta, na inicijativu osumnjičenih potvrđeno je isto nalazom nadležnog veterinarskog instituta iz Kraljeva. Uprkos toj zabrani, vanrednim inspekcijskim nadzorom 4. avgusta utvrđeno je da je zaražena perad sa farme u međuvremenu prodata.”

Sumnja se da je osumnjičeni zahtijevao ponovno uzorkovanje kako bi sproveo svoju namjeru u izvršenju krivičnog djela zbog kojeg je i uhapšen.

“Meso ove živine je pronađeno u jednom privrednom društvu u mjestu Sikirica. Osumnjičeni Đ. K. i V. K. su, kako se sumnja, sa više lica, izvršili utovar i transport zaraženih pilića do ovog privrednog društva”, saopćeno je.

Ostaci zaklane peradi bacani na deponiju

U saradnji sa Republičkom veterinarskom inspekcijom, u objektima ovog privrednog društva pronađena je velika količina pilećeg mesa i prerađevina, oko 40 tona, bez odgovarajuće dokumentacije o porijeklu i kvalitetu od čega čak 70 posto nije bilo obilježeno u skladu sa propisima. Utvrđeno je i neslaganje fakturisane robe sa stvarno zatečenim količinama u hladnjači, kao i da su ostaci zaklane živine bacani na gradsku deponiju, čime je stvorena i opasnost po životnu sredinu što je, također, predmet daljeg postupanja.

“Sve zaplijenjeno meso bit će uništeno, a ovom privrednom društvu je rješenjem zabranjen dalji rad. Policija u saradnji sa nadležnim organima nastavlja rad na identifikaciji svih učesnika u lancu, kao i na provjeri kompletnog poslovanja ovog subjekta, u saradnji sa inspekcijskim službama Ministarstva finansija i tržišne inspekcije, kao i Ministarstvom za zaštitu životne sredine”, zaključuje se.