Velika ekspanzija kineskih traktora na tržištu

Na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu ove godine pažnju posjetilaca privukla je ogromna prisutnost kineskih traktora, kakva se rijetko viđa čak i na velikim evropskim sajmovima. Iako izgledom podsjećaju na poznate zapadne brendove poput John Deere, Massey Ferguson ili Deutz-Fahr, riječ je o kineskim proizvođačima koji sve ozbiljnije osvajaju tržište региона.

Prema riječima izlagača, trenutno se u Srbiji prodaje čak 19 različitih kineskih brendova traktora, a kupce posebno privlače agresivne ponude i znatno niže cijene u odnosu na zapadnu konkurenciju. Među najzanimljivijim ponudama našla se i akcija „plati jedan – voziš tri“, u kojoj kupac uz veliki traktor dobija još jedan manji, pa čak i dječiji model.

Trgovci zapadnih marki sve češće izražavaju zabrinutost zbog sve jače kineske konkurencije, jer je razlika u cijeni ogroman argument za kupce. Ipak, ostaje pitanje dugoročne pouzdanosti, kvaliteta izrade, dostupnosti rezervnih dijelova i ukupne isplativosti ovih mašina.

Dok broj kineskih traktora na tržištu raste, pravi odgovor o njihovom kvalitetu i održivosti dat će sami poljoprivrednici kroz iskustvo u radu na terenu.