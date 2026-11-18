Pred sudskim vijećem Kantonalnog suda u Tuzli, čitanjem optužnice i uvodnim riječima, otvoren je glavni pretres u predmetu koji se po optužnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koja je preuzeta od Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a potvrđena rješenjem ovog suda, vodi protiv Enesa Gurde iz Olova i Nihada Čamdžić-Brčaninovića iz Tuzle, optuženih da su počinili krivično djelo – Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. i 48. Krivičnog zakona SFRJ.

Imenovani su optuženi da su za vrijeme rata i oružanog sukoba između Vojske RS i Armije RBiH, od maja do septembra 1992. godine, Enes Gurda u svojstvu referenta sigurnosti TO Živinice i Nihad Čamdžić-Brčaninović kao pripadnik Vojne policije TO Živinice, postupali protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata.

Optuženi se terete da su prema nezakonito zatvorenim civilima srpske nacionalnosti u zatvoreničkim objektima i prostorijama na području Živinica i okoline, nečovječno postupali, mučili, nanoseći im na taj način snažan fizički i duševni bol i patnju, te povrede fizičkog integriteta i zdravlja. Od posljedica premlaćivanja i zlostavljanja nastupila je smrt jednog civila.

Rješenjem Suda Bosne i Hercegovine za vođenje navedenog krivičnog postupka, određen je mjesno nadležni Kantonalni sud u Tuzli.