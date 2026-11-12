Doneseno novo rješenje: Trasa autoputa se pomjera da se ne ruši VW prodajni salon

Federalno ministarstvo okoliša i turizma donijelo je rješenje prema kojem za izmjenu trase budućeg autoputa Orašje-Tuzla na poddionici Čanići-Šićki Brod nije potrebna nova studija uticaja na okoliš ni okolišna dozvola.

Riječ je o izmjeni kod Milešića o kojoj je BiznisInfo.ba pisao još 5. septembra, kada smo objavili da se trasa autoputa pomjera za oko 30 metara kako bi se izbjeglo rušenje velikog poslovnog objekta.

Trasa pomjerena kod poslovnog kompleksa

Ministarstvo je rješenje donijelo 6. novembra na zahtjev JP Autoceste FBiH. Ocijenilo je da se na izmijenjenu trasu mogu primijeniti mjere zaštite okoliša iz studije odobrene 2024. godine.

Izmjena obuhvata oko 1,9 kilometara trase unutar LOT-a 5 Čanići-Šićki Brod, poddionice duge 7,5 kilometara na prilazu Tuzli iz smjera Orašja. Kod mosta Milešići projektovana je blaža krivina kako bi autocesta prošla između postojećih objekata.

Kako je BiznisInfo.ba ranije objavio, riječ je o području kod Volkswagenovog prodajno-servisnog kompleksa kompanije NIPEX uz magistralnu cestu M18. U novom rješenju Ministarstvo navodi da se pomjeranjem trase izbjegavaju otkup i uklanjanje poslovnog objekta.

Projektanti su analizirali četiri varijante, a odabrano rješenje ocijenjeno je povoljnijim po odnosu troškova i koristi. Prema dokumentu, izmijenjena trasa traži manje potpornih konstrukcija, šipova i drugih radova na stabilizaciji terena, što smanjuje troškove i tehničke rizike gradnje.

Više stambenih objekata u obuhvatu eksproprijacije

Pomjeranjem trase povećava se površina zemljišta obuhvaćena eksproprijacijom, kao i ukupan broj objekata predviđenih za uklanjanje. Rješenje posebno navodi da će više stambenih objekata ući u obuhvat eksproprijacije, a njihov tačan broj u dokumentu nije naveden.

Izmijenjeno je i rješenje za most Milešići, koji će biti dug 339 metara. Most će preći preko magistralne ceste M18, željezničke pruge Brčko-Banovići te Mramorskog i Osojačkog potoka. Odustalo se od izmještanja dvije lokalne saobraćajnice, pa je iz projekta izostavljen jedan drugi, ranije planirani most.

Poddionica Čanići-Šićki Brod dio je dionice Tuzla-Maoča, duge oko 24 kilometra. Na završnom dijelu prema Tuzli, uz mostove i prijelaze za lokalne ceste, planirani su petlja Mihatovići, centar za održavanje i kontrolu prometa te prolaz za životinje.

IZVOR:BIZNISINFO.BA