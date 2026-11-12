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Vlada TK: Povećana izdvajanja za zdravstveno osiguranje boračke populacije

By admin
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Vlada Tuzlanskog kantona, na jučerašnjoj sjednici, donijela je Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja za korisnike boračko-invalidske zaštite u 2026. godini, kojom je izvršena preraspodjela postojećih sredstava u skladu s potrebama korisnika pojedinih prava.

Izmjenama je iznos za obavezno zdravstveno osiguranje branilačke populacije povećan sa 870.000 na 880.000 KM. Istovremeno su povećana izdvajanja za stručnu podršku u postupcima ostvarivanja prava na ortotsko-protetska pomagala, kao i za aktivnosti njegovanja kulture sjećanja.

Preraspodjela sredstava omogućena je unutar postojećeg Programa, tako da za realizaciju ovih izmjena nisu potrebna dodatna budžetska sredstva.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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