Vlada TK: Povećana izdvajanja za zdravstveno osiguranje boračke populacije

Vlada Tuzlanskog kantona, na jučerašnjoj sjednici, donijela je Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja za korisnike boračko-invalidske zaštite u 2026. godini, kojom je izvršena preraspodjela postojećih sredstava u skladu s potrebama korisnika pojedinih prava.

Izmjenama je iznos za obavezno zdravstveno osiguranje branilačke populacije povećan sa 870.000 na 880.000 KM. Istovremeno su povećana izdvajanja za stručnu podršku u postupcima ostvarivanja prava na ortotsko-protetska pomagala, kao i za aktivnosti njegovanja kulture sjećanja.

Preraspodjela sredstava omogućena je unutar postojećeg Programa, tako da za realizaciju ovih izmjena nisu potrebna dodatna budžetska sredstva.