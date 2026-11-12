BH Fanaticosi objavili plan za utakmicu protiv Švedske

Najvatrenija navijačka grupa bosanskohercegovačkih sportskih selekcija, popularni BH Fanaticosi, zvanično je najavila novu veliku akciju pod nazivom “Operacija Stockholm” uoči utakmice petog kola Lige nacija.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu s početkom u 20:45 sati gostuje selekciji Švedske, a naši Zmajevi će u Skandinaviji sasvim sigurno imati ogromnu podršku s tribina.

Iz navijačke grupe su putem društvenih mreža uputili jasan poziv svim Bosancima i Hercegovcima koji žive u Švedskoj, ali i hiljadama onih koji putuju na ovaj meč, da se ujedine i dostojanstveno podrže nacionalni tim.

Organizovani korteo prema stadionu bit će centralni događaj uoči samog početka susreta, a tačna satnica i lokacija okupljanja bit će naknadno potvrđeni.

– U subotu ćemo organizovati zajednički korteo i bilo bi dobro da vašu odjeću uparite s našom predviđenom za ovu utakmicu – u crnoj boji. Informacije o mjestu okupljanja i vremenu polaska kortea do stadiona objavit ćemo na dan utakmice na našim zvaničnim kanalima. Gazi, Bosno, gazi – zaključili su BH Fanaticosi u svojoj objavi.