Petak, 17 Oktobra, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Ovjerene kandidatske liste za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske

By admin
0
9

Na osnovu Izvještaja o izvršenim provjerama predloženih kandidata za učešće na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, koji će se održati 23.11.2025. godine, Centralna izborna komisija BiH juče je ovjerila 4 kandidata predložena u ime 4 ovjerene političke stranke.

Ovjereni su kandidati:

Đokanović Dragan (Savez za novu politiku)
Blanuša Branko (SDS- Srpska demokratska stranka)
Karan Siniša (Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – Milorad Dodik)
Lazarević Nikola (Ekološka partija Republike Srpske)
Podsjećamo da su ranije ovjereni i nezavisni kandidati Igor Gašević i Slavko Dragičević.

Centralna izborna komisija BiH je na sjednici donijela i Odluku o utvrđivanju redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske a nakon što je jučer provedena procedura žrijebanja.

Utvrđen je sljedeći redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću:

RB KOD NAZIV POLITIČKOG SUBJEKTA

1 01706 SAVEZ ZA NOVU POLITIKU

2 00018 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3 02337 IGOR GAŠEVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT

4 00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK

5 02362 SLAVKO DRAGIČEVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT

6 00879 EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH.

Prethodni članak
Vozač iz BiH “pokosio” austrijskog penzionera (85), vukao ga par metara
Naredni članak
Slovenija uvodi obaveznu božićnicu za sve zaposlene, pogledajte iznos
admin

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a