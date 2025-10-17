Ovjerene kandidatske liste za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske

Na osnovu Izvještaja o izvršenim provjerama predloženih kandidata za učešće na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, koji će se održati 23.11.2025. godine, Centralna izborna komisija BiH juče je ovjerila 4 kandidata predložena u ime 4 ovjerene političke stranke.

Ovjereni su kandidati:

Đokanović Dragan (Savez za novu politiku)

Blanuša Branko (SDS- Srpska demokratska stranka)

Karan Siniša (Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – Milorad Dodik)

Lazarević Nikola (Ekološka partija Republike Srpske)

Podsjećamo da su ranije ovjereni i nezavisni kandidati Igor Gašević i Slavko Dragičević.

Centralna izborna komisija BiH je na sjednici donijela i Odluku o utvrđivanju redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske a nakon što je jučer provedena procedura žrijebanja.

Utvrđen je sljedeći redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću:

RB KOD NAZIV POLITIČKOG SUBJEKTA

1 01706 SAVEZ ZA NOVU POLITIKU

2 00018 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3 02337 IGOR GAŠEVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT

4 00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK

5 02362 SLAVKO DRAGIČEVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT

6 00879 EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH.