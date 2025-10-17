Petak, 17 Oktobra, 2025
Vozač iz BiH “pokosio” austrijskog penzionera (85), vukao ga par metara

Vozač kamiona u početku nije primijetio da je udario biciklistu, ali su ga upozorili drugi učesnici u saobraćaju trubeći i ručnim signalima.

Austrijski penzioner (85) teže je povrijeđen nakon što ga je udario kamion kojim je upravljao vozač iz Bosne i Hercegovine, a koji nije odmah primijetio udes.

Sve se desilo u četvrtak popodne u Grac-Grisu. Vozač (30) iz BiH pokušavao je da se uključi u saobraćaj iz sjedišta svoje kompanije dok je istovremeno 85-godišnji penzioner vozio električni bicikl lokalnom biciklističkom stazom u pravcu juga. Kamion je zakačio biciklistu, oborio na zemlju i vukao ga nekoliko metara.

On je odmah zaustavio kamion i, zajedno sa ostalim učesnicima u saobraćaju, pružio prvu pomoć. 

Austrijski penzioner je zadobio povrede neodređenog stepena i vozilom Hitne pomoći je odmah prevezen u Regionalnu bolnicu u Gracu. Mediji prenose da se radi o težim povredama, prenose Nezavisne.

