Poboljšano zdravstveno stanje Elle Jovanović, protesti u Sarajevu se nastavljaju i danas

Opće stanje Elle Jovanović koja je povrijeđena u tramvajskoj nesreći je poboljšano te se planira premještaj na poluintenzivnu njegu uz nastavak multidisciplinarnog tretmana.

Ella Jovanović (17) je hospitalizirana prošlog četvrtka nakon stravične tramvajske nesreće.

Nekoliko dana je bila životno ugrožena i u induciranoj komi, ali su je ljekari u subotu probudili od kada kreće i postepeni napredak zdravstvenog stanja.

Protesti građana se nastavljaju i danas u 12 sati ispred Zemaljskog muzeja. Podsjetimo, protesti su uslijedili nakon tramvajske nesreće koja se dogodila 12. februara u Sarajevu, a u kojoj je smrtno stradao 23-godišnji mladić Erdoan Morankić, a 17-godišnjoj djevojci je amputirana noga