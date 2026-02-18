“Dani povelje 2026.”: Danas u 12 sati promocija knjiga Fikrete Jašić

U okviru obilježavanja Dana Povelje danas će biti upriličena promocija knjiga spisateljice Fikrete Jašić iz Srebrenika: “Dama”, “Vašar cvjetova” i “Dječiji osmjeh”. Promotori knjiga bit će učenici Osnovne škole Podorašje, koji će kroz svoje izlaganje predstaviti rad i stvaralaštvo autorice. Promocija će se održati u Plavoj sali Doma kulture sa početkom u 12:00 sati.

Pozivamo sve ljubitelje pisane riječi da prisustvuju ovom kulturnom događaju i podrže domaću književnost.