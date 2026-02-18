U svijetu nastala zbunjenost u vezi početka ramazana: Islamska zajednica u BiH dala odgovor

Fetvai-emin Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini doc.dr. Ahmed-ef. Purdić dao je odgovor u vezi početka ramazana 2026. godine i mijena mjeseca.

Na upit da ako je mijena u utorak, 17.2.2026. godine, koja je danas potvrđena u Saudijskoj Arabiji, zbog čega je u četvrtak prvi dan posta za muslimane u Bosni i Hercegovini i Evropi, fetvai-emin pojasnio je da hidžretski mjesec počinje one večeri kada se prvi put iza mijene vidi mlađak.

– Pod vidljivošću mlađaka podrazumijeva se astronomska vidljivost. Ona je za neko mjesto pozitivna kada Sunce u mjestu promatranja zađe prije Mjeseca i tada, s tim akšamom, počinje naredni mjesec hidžretske godine – kazao je u svom odgovoru fetvai-emin.

Naglasio je da, ako je vidljivost negativna ili nula, tj. ako Sunce zađe poslije Mjeseca, odnosno u isto vrijeme kada i Mjesec, hidžretski mjesec ne nastupa te večeri, nego sutradan s akšamom.

– Dakle, za priznavanje početka novog hidžretskog mjeseca nije dovoljno da mjesečeva mijena nastupi prije zalaska Sunca, već da postoji i mogućnost njegovog fizičkog viđenja. Prema tome, novi hidžretski mjesec počinje prve večeri nakon zalaska Sunca kada se ostvari mogućnost fizičkog viđenja mlađaka – dodao je u svom odgovoru fetvai-emin.

Također je napomenuo da je Takvim Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini usaglašen s proračunom Predsjedništva vjerskih poslova Republike Turske (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı).

Podsjećamo, prema Takvimu Islamske zajednice u BiH, prvi dan posta je u četvrtak, 19. februara.