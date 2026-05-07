Velika reforma pravila za vozačke dozvole u Evropskoj uniji. Evo što se mijenja…

Evropski parlament usvojio je paket novih pravila o vozačkim dozvolama koja će se primjenjivati širom Evropske unije. Reforma uvodi digitalne vozačke dozvole, stroža pravila za saobraćajne prekršioce te nižu dobnu granicu za profesionalne vozače, s ciljem povećanja sigurnosti na cestama i ujednačavanja propisa. Potpuna primjena očekuje se postepeno, a ključne promjene stupaju na snagu između 2028. i 2030. godine.

Zabrana vožnje važi u cijeloj Uniji

Jedna od najvažnijih novosti je da će zabrana upravljanja vozilom izrečena u jednoj državi članici važiti na teritoriji cijele Evropske unije. Time se želi spriječiti praksa da vozači kojima je oduzeta dozvola u jednoj zemlji nastavljaju voziti u drugim državama.

S druge strane, novčane kazne koje ne uključuju zabranu vožnje i dalje ostaju u nadležnosti države u kojoj je prekršaj počinjen, a odustalo se i od uvođenja jedinstvenog evropskog sistema kaznenih bodova.

Nove mjere donesene su zbog zabrinjavajuće statistike prema kojoj na cestama Evropske unije svake godine pogine oko 20.000 ljudi. Talijanski europarlamentarac Matteo Ricci ocijenio je da je to „previše“, naglašavajući potrebu za usklađenim sigurnosnim standardima.

Digitalna vozačka dozvola na mobilnom telefonu

Veliki iskorak predstavlja uvođenje digitalne vozačke dozvole koja će biti dostupna na pametnom telefonu. Funkcionisat će slično digitalnim bankovnim karticama ili ličnim kartama, što će značajno pojednostaviti provjeru dokumenata.

Europarlamentarka Jutta Paulus istakla je da je riječ o posebno korisnoj novosti za mlađe generacije. Iako se puna primjena očekuje od 2030. godine, vozači će i dalje moći zatražiti i klasičnu vozačku dozvolu u obliku kartice.

Promjene za vozače kampera i profesionalce

Nova pravila donose olakšice i za vozače kampera. Osobe sa B kategorijom moći će upravljati vozilima do 4,25 tona, što je povećanje u odnosu na dosadašnja ograničenja, uz obaveznu dodatnu obuku ili poseban ispit.

Kako bi se ublažio nedostatak radne snage u transportnom sektoru, Evropska unija snižava dobnu granicu za profesionalne vozače. Vozači kamiona moći će postati sa 18 godina umjesto 21, dok se za vozače autobusa granica spušta sa 24 na 21 godinu.

Stroža pravila za nove vozače

Svi novi vozači morat će proći probni period od najmanje dvije godine. Uvodi se i mogućnost vožnje uz pratnju za 17-godišnjake u svim državama članicama, kako bi se iskustvo sticalo u sigurnijim uslovima.

Prije polaganja vozačkog ispita bit će obavezan ljekarski pregled ili popunjavanje obrasca o zdravstvenoj samoprocjeni.

Prijedlog o obaveznim redovnim ljekarskim pregledima za starije vozače nije usvojen, nakon protivljenja više država članica. Vozačke dozvole će važiti 15 godina, uz mogućnost da države nakon isteka zatraže novi ljekarski pregled.

Kada stupaju na snagu promjene?

Iako je politički dogovor postignut, države članice imaju rok od tri godine za usklađivanje nacionalnih zakona, uz dodatnu godinu prijelaznog perioda.

Očekuje se da će promjene za profesionalne vozače stupiti na snagu do 2028. godine, dok bi digitalna vozačka dozvola u potpunosti trebala biti dostupna do 2030. godine.

Ove reforme predstavljaju jednu od najvećih promjena saobraćajnih propisa u Evropskoj uniji u posljednjih nekoliko desetljeća, s ciljem sigurnijih cesta i jednostavnijeg sistema za milione vozača širom Evrope