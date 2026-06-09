Servisne informacije: Vatrogasci gasili požar niskog rastinja u Barama

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodile su se dvije saobraćajne nezgode u kojima je pričinjena materijalna šteta, bez povrijeđenih lica.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, obavljena su 74 pregleda, 3 pacijenta su, nakon ukazane pomoći prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je požar niskog rastinja u naselju Bare.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, četiri djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

KOMUNALNO – Odvoz komunalnog otpada odvozi se po redovnom rasporedu.