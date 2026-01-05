Poljoprivrednici najavili proteste u devet gradova: Više od 200 traktora izlazi na ulice

Oni će danas iskazati svoje nezadovoljstvo protestima, zbog, kako navode, nereagovanja nadležnih institucija da se ublaže posljedice te krize.

Poljoprivrednici će danas održati proteste u devet gradova bh. entiteta RS zbog krize u mljekarskom sektoru, saznaje portal „Avaza“.

Kako saznaje Avaz, najavljeno je više od 200 traktora u protestnoj vožnji na ulicama devet gradova, a uz to će nositi i transparente.

