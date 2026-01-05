Ponedjeljak, 5 Januara, 2026
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Poljoprivrednici najavili proteste u devet gradova: Više od 200 traktora izlazi na ulice

By admin
0
29

Oni će danas iskazati svoje nezadovoljstvo protestima, zbog, kako navode, nereagovanja nadležnih institucija da se ublaže posljedice te krize.

Poljoprivrednici će danas održati proteste u devet gradova bh. entiteta RS zbog krize u mljekarskom sektoru, saznaje portal „Avaza“.

Oni će danas iskazati svoje nezadovoljstvo protestima, zbog, kako navode, nereagovanja nadležnih institucija da se ublaže posljedice te krize.

Kako saznaje Avaz, najavljeno je više od 200 traktora u protestnoj vožnji na ulicama devet gradova, a uz to će nositi i transparente.  

IZVOR:AVAZ

Prethodni članak
Danas nove padavine, snijeg prelazi u kišu koja se može lediti u dodiru s tlom
Naredni članak
Legalizacija medicinskog kanabisa na vidiku: Kome su namijenjeni pripravci i koja ograničenja ostaju
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a