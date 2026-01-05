Legalizacija medicinskog kanabisa na vidiku: Kome su namijenjeni pripravci i koja ograničenja ostaju

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je odluku o izmjeni i dopuni Liste opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora.

Izmjenu Liste predložilo je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i njena suština je da se kanabis iz tabele zabranjenih supstanci stavlja u tabelu onih pod strogom kontrolom države.

Usvajanjem ove odluke u Vijeću ministara omogućuje se medicinska upotreba kanabisa u BiH na način da se ova opojna droga može propisati pacijentima, ali isključivo u obliku farmaceutskih pripravaka kanabisa koji se mogu dobiti na recept, što podrazumijeva registrirane lijekove i magistralne pripravke.

Međutim, da bi bila omogućena prodaja proizvoda poput ulja s aktivnim sastojcima kanabisa na tržištu BiH, potrebno je izmijeniti Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, u dijelu koji se odnosi na upotrebu industrijske konoplje, te definirati dozvoljeni procenat THC-a.

Na izmjenama ovog zakona radi radna grupa koju je imenovalo Vijeće ministara BiH u septembru, a nosilac aktivnosti je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Šta kaže struka

– Ova odluka je odlična. Jako mi je drago što je konačno odobrena upotreba kanabisa u medicinkse svrhe, ali naravno isključivo kome treba, isključivo pod nadzorom ljekara i naravno na ljekarski recept. Ljudima će zaista pomoći. Onima koje se pate, koji su u terminalnoj fazi karcinoma i trpe strašne bolove, te mnogima koji imaju multipla sklerozu.

Ova odluka u praksi znači da je sada kanabis po pravilniku iz kolone 1 (strogo zabranjeno), prebačen u kolonu 2 (gdje je dozvoljeno korištenje pod strogom kontrolom).

U toj koloni su odavno opij, morfij i niz drugih sredstava koji se koriste u medicinske svrhe – kaže za Faktor mr. sci. spec. neuropsihijatar dr. Narcisa Pojskić.

Za koje bolesti pomaže kanabis

Kanabis se pokazao kao djelotvoran u smanjenju bolova kod pacijenata s hroničnim bolestima poput artritisa, fibromijalgije i neuropatske boli.

Koristi se za ublažavanje tegoba kod multiple skleroze, karcinoma, epilepsije i AIDS-a.

Najčešće pripravke uzimaju bolesnici s multiplom sklerozom radi ublažavanja simptoma spasticiteta, mišićnih grčeva te smetnji zbog hiperaktivnog mokraćnog mjehura, a nakon što postojeći standardni lijekovi nemaju zadovoljavajuće djelovanje.

Kanabinoide koriste onkološki bolesnici za ublažavanje bolova kod onih koji nisu reagovali na najviše podnošljive doze analgetika iz grupe opijata te ublažavanja mučnine nastale zbog hemoterapije. Također, mogu ublažiti simptome osobama s teškim epileptičkim stanjima otpornim na poznate i dostupne lijekove i kod onih u uznapredovaloj fazi AIDS-a s kaheksijom (gubitak masnog tkiva i skeletnih mišića).

Kanabis i kanabinoidi mogu učinkovito utjecati na povećanje apetita i smanjenje gubitka težine. Medicinskim se kanabisom također mogu ublažiti simptomi duševnih poremećaja te epilepsije, kao i Alzheimerove bolesti, astme, Crohnove bolesti i glaukoma.

Pušenje “trave” i dalje je zabranjeno

Da ne bi bilo zablude i pogrešnih interpretacija ove odluke Vijeća ministra BiH, moramo objasniti da je upotreba, proizvodnja i stavljanje u promet marihuane u svom izvornom obliku i dalje zabranjeno i kažnjivo.

Da neko ne bi pomislio da samo može ući ili apoteku i kuputi marihuanu ili joint, te legalno nabavljati od svojih dilera i pušiti ulicom i ne skrivajući se, pritom ne očekujući nikakvu kaznu – policija će i dalje raditi svoj posao.

