Danas nove padavine, snijeg prelazi u kišu koja se može lediti u dodiru s tlom

Prodiranje toplijeg zraka s juga u višim slojevima atmosfere koji će u toku ponedjeljka centralnim, istočnim i sjeveroistočnim krajevima Bosne donijeti prelazak snijega u kišu ili susnježicu. Usljed niskih temperatura pri tlu, u centralnim i istočnim krajevima Bosne kiša se može lediti u dodiru sa tlom pa oprez zbog moguće poledice.

Na sjeverozapadu i dobrom dijelu sjeverne Bosne ostaje prisustvo hladnijeg zraka i tu će i sutra biti slabog do umjerenog snijega uz povećanje snježnog pokrivača za 5-15 cm.

Obilnije kišne padavine i u ponedjeljak očekuju Hercegovinu i jugozapad Bosne, većinom će pasti 20 do 40 mm, lokalno na jugu Hercegovine moguće i do oko 80 mm. U ostatku zemlje generalno bez nekih obilnih padavina tokom ponedjeljka, najmanje padavina u centralnim i istočnim krajevima Bosne.

Od ranih jutarnjih sati ponedjeljka se očekuje njihovo slabljenje. Većinom će pasti 10-30 cm, lokalno u pojedinim mjestima i do pola metra snijega.

U pojedinim dijelovima Bosne zimsko nevrijeme. Mnoga mjesta prvenstveno sjeveroistočne i centralne Bosne prijavljuju probleme sa električnom energijom, materijalnu štetu uslijed teškog snijega. Na jugozapadu, jugoistoku i centralnoj Bosni koja gravitira Hercegovini ima i ledene kiše koja stvara dodatne probleme. Na jugu Hercegovine obilna kiša uz lokalne bujične poplave. Dok Krajinu obilniji snijeg tek očekuje u danima koji dolaze. Prava zima