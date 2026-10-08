Uvoz automobila bez dažbina: U BiH povećan prag sa 30.000 na 45.000 KM

Vijeće ministara BiH povećalo je prag za oslobađanje od uvoznih dažbina na automobile za osobe s invaliditetom sa 30.000 na 45.000 KM.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH, jučer je na sjednici donijelo Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina.

Prema usvojenim izmjenama, prag za oslobađanje plaćanja dažbina povećava se s 30.000 KM na 45.000 KM i odnosi se na putničke automobile koje uvoze invalidne osobe.

Novčani iznos iz ove odluke usklađuje se jednom godišnje sa stopom inflacije u Bosni i Hercegovini na osnovu službenih podataka Agencije za statistiku BiH o indeksu potrošačkih cijena na temelju prijedloga UO Uprave za neizravno oporezovanje, o čemu Vijeće ministara BiH donosi odluku.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/208962/uvoz-automobila-bez-dazbina-u-bih-povecan-prag-sa-30000-na-45000-km