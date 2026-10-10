Danas oblačno i kišno, naredne sedmice obilnije padavine u TK

U Tuzlanskom kantonu danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom, posebno u poslijepodnevnim i večernjim satima. Ujutro će biti umjereno oblačno, a temperature će se kretati od 10 do 13 stepeni. Tokom dana, temperature će postepeno rasti do maksimalnih 25 stepeni u poslijepodnevnim satima, ali će zbog padavina biti osjetno svježije. Vjetar će biti slab do umjeren, brzine 1-2 m/s. Padavine su moguće u svim dijelovima kantona, s većom vjerovatnoćom u centralnim i istočnim područjima. Nema aktivnih upozorenja za danas.

Narednih sedam dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se promjenjivo vrijeme s čestim padavinama i znatnim padom temperature. U nedjelju, 11. Oktobra, očekuje se obilna kiša s ukupnim padavinama do 16-19 mm/h, a temperature će se kretati od 7 do 10 stepeni, što može uzrokovati lokalne poplave. Početkom sedmice, u ponedjeljak i utorak, padavine će se smanjiti, ali će jutarnje temperature biti niske, oko 3-5 stepeni, s mogućnošću mraza u planinskim predjelima. Sredinom sedmice, od srijede do petka, očekuje se stabilizacija vremena s više sunčanih intervala i porastom temperature do 19-21 stepen. Krajem sedmice, u subotu i nedjelju, ponovo se očekuju padavine, s temperaturama između 5 i 18 stepeni. Vjetar će biti umjeren, brzine 2-3 m/s. Nema aktivnih upozorenja za ovaj period.