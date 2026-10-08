Poništeni izbori na jednom biračkom mjestu u Brčkom: Birači nisu dobili glasački listić za PSBiH

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom se poništavaju Opći izbori 2026. godine, održani dana 4. oktobra ove godine, na biračkom mjestu 200C019-Bukvik u izbornoj jedinici 200C Brčko distrikt BiH.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom se poništavaju Opći izbori 2026. godine, održani dana 4. oktobra ove godine, na biračkom mjestu 200C019-Bukvik u izbornoj jedinici 200C Brčko distrikt BiH.

Na biračkom mjestu 200C019 Brčko distrikt BiH na dan provođenja Općih izbora u Bosni i Hercegovini došlo je do izbornih nepravilnosti s obzirom na to da birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće, odnosno nedostajao je glasački listić za nivo 522-Parlamentarna skupština BiH.

Na taj način birači s entitetskim državljanstvom Republike Srpske nisu bili u mogućnosti ostvariti pravo glasa za navedeni nivo, a što ukazuje na povrede pravila izbornog procesa i izbornih prava na biračkom mjestu.

Odluku o raspisivanju ponovnih izbora na biračkom mjestu 200C019 Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijet će nakon pravosnažnosti Odluke o poništavanju izbora, saopćeno je iz CIK-a BiH.