BiH dodatno napredovala na FIFA-inoj listi

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine iza sebe ima sjajan ciklus u Ligi nacija, gdje je u četiri utakmice protiv vrlo jakih protivnika upisala po dvije pobjede i dva remija.

Sve je počelo u Varšavi, gdje je naš tim remizirao sa Poljskom odigravši 0:0, a nastavilo se u Bukureštu gdje su Zmajevi dominantno savladali Rumuniju sa 4:2.

Nakon toga je uslijedio domaći meč sa Švedskom koji je završen rezultatom 1:1, a sve je zaključeno sinoćnjom pobjedom protiv Poljske sa 1:0.

Zbog vrlo loših rezultata u ranijem periodu, BiH i dalje stoji poprilično loše na FIFA-inoj rang listi ali konstantno popravlja svoj plasman.

Uoči starta Lige nacija, BiH je bila na 61. mjestu a sada je 57.

BiH je već napredovala na 58. mjesto nakon pobjede nad Rumunijom, a sinoćnji trijumf protiv Poljske je našoj selekciji donio novih 8.97 bodova dovoljnih za ukupnih 1429.32 boda i 57. mjesto na listi.

Zanimljivo da se jednu poziciju iza BiH sada nalazi naš protivnik iz grupe Rumunija, koja je sa četiri poraza u Ligi nacija pala za čak šest pozicija i najveći je gubitnik ovog ciklusa.

Od preostalih rivala u našoj grupi, Švedska je napredovala za tri pozicije i sada je 34., dok je Poljska pala za jedno mjesto i sada je 37.



(Vijesti.ba)