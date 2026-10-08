Prema objavljenim, još uvijek nepotpunim izbornim rezultatima , Srebrenik bi u naredne četiri godine trebao imati po dva zastupnika u Federalnom parlamentu i Skupštini Tuzlanskog kantona.

Direktan mandat u Predstavničkom domu Parlamenta FBIH izborio je Edin Vikalo iz SDA sa osvojenih 4 745 glasova, dok će Mato Matijević iz HDZ-a po svemu sudeći dobiti mandat preko kompezacione liste ove stranke.

Adis Fazlić, nosilac liste stranke Narod i pravda – SPU, osvojio je mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona sa 1 846 glasova, kao i Ediba Avdić iz SDA sa 1 653 glasa.

Mandat u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za sada nije osvojio niko iz Srebrenika, ali treba pomenuti da postoje šanse da mandat osvoji Sabrina Ibrić – Dorić, koja trenutno ima 3 575 glasova i prva je listi NIP-SDBIH, međutim ovaj politički subjekt trenutno zaostaje nekoliko stotina glasova u borbi za ovaj mandat sa SDA koja bi po trenutnoj projekciji trebala osvojiti i treći mandat za ovo tijelo iz Izborne jedinice 5A, no situacija će biti jasna tek nakon što uvrste rezultati sa još 17 biračkih mjesta, mobilnih timova, u odsustvu i DKP-a i glasovi pristigli poštom.