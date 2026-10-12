Autoceste FBiH objavile nove rokove za veliki projekt u BiH: Vrijedan milione, planirana izgradnja 16 mostova i dva tunela

JP Autoceste FBiH izmijenilo je rokove u postupku javne nabavke za izradu idejnog projekta brze ceste Doboj Istok (entitetska linija) – Gračanica – Šićki Brod. Novi rok za dostavljanje ponuda je 10. novembar 2026. godine do 10:30 sati.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 4,1 milion KM bez PDV-a, odnosno 4.797.000 KM s PDV-om. Tenderska dokumentacija može se preuzeti do 9. novembra, dok je otvaranje ponuda zakazano za 10. novembar u 11 sati, na adresi Hamdije Kreševljakovića broj 19 u Sarajevu.

Ispravka se odnosi na obavještenje o nabavci objavljeno 28. jula ove godine. U prvobitnom pozivu rok za dostavljanje ponuda bio je 14. septembar.

Nabavka se provodi otvorenim postupkom, prema kriteriju najniže cijene, bez e-aukcije. Tenderska dokumentacija dostupna je na Portalu javnih nabavki, piše eKapija.

Idejni projekt za trasu dugu gotovo 42 kilometra

Predmet nabavke obuhvata izradu kompletnog idejnog projekta u skladu s projektnim zadatkom koji je sastavni dio tenderske dokumentacije. Dokumentacija će biti dostavljena u Centar za održavanje i kontrolu saobraćaja (COKP) Zvirići kod Bijače.

Prema ranije izrađenom idejnom rješenju, brza cesta bit će duga oko 41,8 kilometara. Trasa počinje na entitetskoj liniji kod Klokotnice u općini Doboj Istok, prolazi područjem Gračanice i završava kod Šićkog Broda.

Na tom području predviđeno je povezivanje s planiranom autocestom Tuzla – Orašje i budućom brzom cestom Šićki Brod – Dubrave – Kalesija (entitetska linija).

Spoj s autocestom planiran je kao interregionalni čvor u obliku djeteline.

Šest petlji, dva tunela i 16 mostova

Prema idejnom rješenju, na trasi su planirani:

Šest petlji, od kojih je jedna kružna raskrsnica;

Jedan nadvožnjak;

25 podvožnjaka;

16 mostova i vijadukata;

Dva tunela;

Vijadukt dužine oko 1.000 metara, koji će prelaziti preko zone više raskrsnica i rudarske žičare;

Most preko željezničke pruge.

Iz Autocesta FBiH navode da će tokom izrade idejnog projekta biti moguće određene korekcije trase u odnosu na postojeće idejno rješenje.

Eventualne izmjene trebale bi biti rezultat detaljnijih geodetskih i geoloških istraživanja, optimizacije tehničkih rješenja te usaglašavanja s lokalnim zajednicama i stručnim nadzorom.

Bolja povezanost Tuzlanskog kantona

Planirana brza cesta predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za Tuzlanski kanton, najmnogoljudniji kanton u BiH i jedno od najznačajnijih privrednih područja u zemlji.

Uz planiranu autocestu Tuzla – Orašje, trebala bi unaprijediti povezanost sjeveroistočnog dijela Federacije BiH.

Dok će autocesta omogućiti kvalitetniju vezu prema granici s Hrvatskom, nova brza cesta trebala bi povezati Doboj na zapadu s Tuzlom i istočnim dijelom BiH.

U projektnom zadatku navodi se da postojeća cestovna mreža više ne odgovara potrebama saobraćaja. Magistralne ceste opterećene su velikim intenzitetom saobraćaja, brojnim direktnim priključcima, urbanizacijom uz saobraćajnice i čestim zastojima, posebno u periodima najvećeg opterećenja.

Dio šire evropske saobraćajne mreže

Projekt se oslanja na razvojne dokumente koje je Vlada Federacije BiH usvojila 2016. godine kroz Okvirnu strategiju saobraćaja BiH i Transportnu strategiju FBiH, kojima je definisana mreža prioritetnih autocesta i brzih cesta.

Predstavnici zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije 2015. godine dogovorili su proširenje indikativne TEN-T mreže na regiju. Cestovni pravac Doboj – Šićki Brod – Zvornik uvršten je među pravce od regionalnog i evropskog značaja.

Realizacijom projekta očekuju se povećanje sigurnosti saobraćaja, rasterećenje postojećih magistralnih cesta, brže povezivanje industrijskih zona Tuzlanskog kantona te stvaranje boljih uslova za privredni razvoj i regionalnu povezanost s ostatkom BiH.

IZVOR:VECERNJI.BA