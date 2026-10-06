MUP TK: Stručno usavršavanje policijskih službenika za postupanje prema djeci i maloljetnicima

Od 5. do 7. oktobra 2026. godine u Tuzli se održava trodnevni seminar za policijske službenike Uprave policije MUP TK-a pod nazivom „Stručne edukacije policijskih službenika za sticanje certifikata za rad sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i obuka o načinu uzimanja izjava žrtava, maloljetnika i djece žrtava nasilja u porodici i trgovine ljudima-upoznavanje sa pravnim okvirom i praktičnim vještinama obavljanja intervjua”, u organizaciji projekta EUPA 4 BiH, Federalnog ministarstva pravde i Odsjeka za edukaciju Uprave policije MUP TK-a.

Seminar je organizovan s ciljem dodatnog stručnog usavršavanja policijskih službenika koji postupaju u predmetima koji se odnose na djecu i maloljetnike, s ciljem unapređenja stručnih znanja u predmetima koji uključuju djecu i maloljetnike, s posebnim akcentom na primjenu zakonskih odredbi i obezbjeđenje odgovarajuće zaštite tokom postupanja, shodno odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i krivičnom zakonodavstvu.

Edukatori su prof. dr. Vildana Pleh – Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Miralem Duranović – Federalno ministarstvo pravde, Michael Schulte Schrepping, ekspert iz prakse – saradnik projekta EUPA 4 BiH i Lejla Karalić – psiholog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Po završetku kompletnog ciklusa obuke polaznicima će biti uručeni odgovarajući certifikati za rad sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.