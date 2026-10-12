CIK naredio ručno brojanje glasova s više biračkih mjesta

Kandidati i politički subjekti čija se imena nalaze na glasačkim listićima koji će biti ponovo brojani mogu prisustvovati postupku

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je na današnjoj sjednici naredbu Glavnom centru za brojanje da izvrši ručno brojanje glasačkih listića s više biračkih mjesta, kao i provjeru biračkog materijala i rezultata unesenih putem SIT obrazaca.

Ponovno brojanje počet će danas u 15:30 sati u objektu Zetra u Sarajevu.

Na četiri biračka mjesta odmah naloženo ručno brojanje

CIK BiH naredio je ručno brojanje glasačkih listića za biračko mjesto 025A001 za Skupštinu kantona u Federaciji BiH.

Ručno će se brojati i glasovi s biračkog mjesta 047A028 za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Zastupnički dom Parlamenta FBiH i kantonalnu skupštinu.

Naredba obuhvata i biračko mjesto 106A005 za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH te 153A029 za isti nivo vlasti.

Otvaraju se i vreće s biračkim materijalom

Za niz drugih biračkih mjesta Glavnom centru za brojanje naređeno je otvaranje vreća s biračkim materijalom radi pronalaska SIT obrazaca i provjere njihovog sadržaja.

Riječ je o biračkim mjestima 025A013, 025A034, 025A045A, 034B015, 034B034, 034B091, 047A004, 047A033, 135A001, 118A023, 118A022, 156A006 i 200C091.

Provjere obuhvataju različite nivoe izbora, među kojima su Predsjedništvo BiH, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta FBiH i kantonalne skupštine.

Ukoliko SIT obrasci ne budu pronađeni, CIK je naredio da se i na tim biračkim mjestima izvrši ručno brojanje glasova i utvrde rezultati.

Posebna provjera biračkog mjesta 200C019

CIK je Glavnom centru za brojanje naložio i uvid u kompletan izborni materijal s biračkog mjesta 200C019.

Cilj je utvrditi sadržaj glasačkih listića dostavljenih s tog biračkog mjesta.

Kandidati i posmatrači mogu prisustvovati

Ponovno brojanje bit će održano u Zetri, u Alipašinoj ulici u Sarajevu.

Kandidati i politički subjekti čija se imena nalaze na glasačkim listićima koji će biti ponovo brojani mogu prisustvovati postupku.

Prisustvo je dozvoljeno i akreditovanim posmatračima za Glavni centar za brojanje.

IZVOR:FOKUS.BA

https://www.fokus.ba/vijesti/bih/cik-naredio-rucno-brojanje-glasova-s-vise-birackih-mjesta/3582612