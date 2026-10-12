Hladno jutro u BiH, tokom dana sunce i oblaci: Temperature do 22 stepena, ponegdje moguća kiša

U Bosni i Hercegovini u ponedjeljak ujutro, 12. oktobra, bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica -1 stepen, Sokolac 0, Bugojno 3, Drvar, Ivan Sedlo, Livno i Srebrenica 4, Sarajevo 5, Bijeljina i Sanski Most 6, Banja Luka, Tuzla, Zenica i Zvornik 7, Doboj 8, Trebinje 13, Mostar 14 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu je iznosio 944 milibara, za 2 milibara je viši od normalnog i sporo opada.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, naoblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena.

Objavljena je prognoza do četvrtka:

U utorak 13.10.2026. u Bosni i sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu od 8 do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15°C, na jugu od 16 do 20°C.

U srijedu 14.10.2026. preovladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4°C, na jugu od 6 do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16°C, na jugu od 17 do 21°C.

U četvrtak 15.10.2026. u Hercegovini sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnost, prije podne po kotlinama i magle. Vjetar je slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5°C, na jugu od 7 do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17°C, na jugu od 19 do 23°C, navodi se u prognozi Federalnog hiodrometeorološkog zavoda.