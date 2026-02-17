Potvrđena optužnica protiv Ibrahima Hodžića (31) iz Gračanice

Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu koju je nakon okončanja istražnih radnji i potrebnih vještačenja jučer podiglo Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona protiv Ibrahima Hodžića (31) iz Gračanice zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pronevjera u službi, čime je jedna firma iz Gračanice, u čijem je vlasništvu benzinska pumpa, oštećena za oko 350.000 KM.

Po nalogu Tužilaštva istražitelji Sektora kriminalističke policije su jučer lišili slobode Hodžića i predali ga u nadležnost Tužilaštva. Postupajući tužilac je u optužnici Kantonalnom sudu Tuzla stavio prijedlog da se optuženom odredi mjera pritvora.

Optužnicom se Hodžić tereti da je u periodu od januara 2024. do januara 2025. godine, radeći kao prodavač na benzinskoj pumpi u vlasništvu jednog preduzeća iz Gračanice, kojem su po osnovu ugovora o radu bili povjereni poslovi prijema, kontrole i prodaje goriva i druge robe, vođenja pazara, nabavka, knjiženje i fakturiasnje robe, s ciljem pribavljanja imovinske koristi, prisvojio robu koja mu je bila povjerena u radu.

On je u softverskom programu unosio fiktivne dokumente pod nazivom predatnica-izlaz, i tako neosnovano umanjio stanje robe u trgovačkoj evidenciji, sačinio ukupno 79 takvih dokumenata i tako prikrio prisvajanje robe. Na taj način je prisvojio robu u ukupnoj vrijednosti od oko 350.000 KM, od čega se 270.000 KM odnosilo na gorivo, a 80.000 KM na drugu trgovačku robu, i tako oštetio ovo predzeće za navedeni iznos.

Optužnica je potkrijepljena brojnim materijalnim dokazima, te je obavljeno kriminalističko-forenzičko vještačenje po vještaku inofrmatičke i digitalne forenzike, kao i ekonomsko-finansijsko vještačenje.