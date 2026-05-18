Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona započelo istraživanje o potrebama i problemima mladih

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona provodi istraživanje o potrebama i problemima mladih u okviru pripreme situacione analize i izrade Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2026-2034. godine. Istraživanje se provodi putem ankete koja je namjenjena mladima od 15 do 30 godina starosti sa područja Tuzlanskog kantona i dostupna je na sljedećem linku:

Pozivamo mlade sa područja Tuzlanskog kantona da u što većem broju daju svoj doprinos kroz popunjavanje ankete. Odgovori i mišljenja mladih su izuzetno važni jer će doprinijeti kvalitetnijem sagledavanju njihovih potreba i prioriteta, a time će doprinijeti i izradi kvalitetnijeg strateškog dokumenta iz kojeg će posljedično proisteći i kvalitetnije politike i projekti prema mladima.

Unaprijed zahvaljujemo na izdvojenom vremenu i saradnji, poručili su iz ovog ministarstva.