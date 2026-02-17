Utorak, 17 Februara, 2026
MUP TK – Zbog krivičnog djela Pronevjera u službi, jedno lice lišeno slobode

Foto: Ilustracija
Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a, Odsjek za borbu protiv privrednog kriminaliteta i korupcije su dana 16.02.2026. godine, postupajući po nalogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, oduzeli slobodu licu I.H. (1995) iz Gračanice, zbog postojanja osnova sumnje da je u periodu od januara 2024. do januara 2025. godine, počinio krivično djelo iz člana 384. stav 3. Krivičnog zakona F BiH – Pronevjera u službi, o čemu je Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona ranije dostavljen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu sa dokazima.

Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu podnesen je zbog postojanja osnova sumnje da je I.H. u svojstvu zaposlenika jednog pravnog lica sa područja Gračanice oštetio isto pravno lice za iznos 351.346,35 KM.

I.S. je nakon kriminalističke obrade predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

