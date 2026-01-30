Petak, 30 Januara, 2026
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Potvrđena optužnica protiv Mevlida Jašarevića

By admin
0
47

Državni sud je protiv Mevlida Jašarevića, ranije osuđenog za teroristički napad na Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Sarajevu, potvrdio optužnicu zbog sprečavanja službenog lica u vršenju službene radnje, potvrđeno je Detektoru.

Kako je rečeno iz Suda BiH, ročište za izjašnjenje o krivnji Jašarevića će biti zakazano nakon uloženih eventualnih prethodnih prigovora.

Ranije su iz Tužilaštva saopštili da se Jašarević, koji se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u BiH u Istočnom Sarajevu, tereti da je u dva navrata prema službenicama Zavoda upućivao verbalne i fizičke prijetnje u namjeri da spriječi i ometa obavljanje službenih radnji u vezi s mjerama zabrane obavljanja poziva i pisanih kontakata tokom izdržavanja kazne, koje su mu tokom 2025. godine više puta izrečene.

Optuženi se tereti da je silom i prijetnjom da će direktno upotrijebiti silu, pokušao spriječiti službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine, u vršenju službene radnje koju je preduzelo u okviru svojih ovlaštenja”, navodi se u saopštenju.

Jašarević je ranije osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na zgradu Ambasade SAD-a, na koju je 28. oktobra 2011. iz automatske puške ispalio oko 105 metaka, izgovarao prijetnje službenicima i teško ranio policajca Mirsada Velića, koji je osiguravao zgradu Ambasade

Prethodni članak
Nermin Tursić održao lekciju voždu iz Laktaša: Dejtonski mirovni sporazum nije ugovor entiteta
Naredni članak
Sve spremno za manifestaciju “Dani povelje 2026.”
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a