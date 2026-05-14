Emiru Selimoviću 45 godina robije za ubistvo supruge i sina

Presuda Kantonalnog suda u Tuzli kojom je optuženi Emir Selimović osuđen na 45 godina za ubistvo supruge Inele i maloljetnog sina, potvrđena je u žalbenom postupku odlukom Vrhovnog suda FBiH, čime je ova presuda postala pravosnažna.

Presudom Kantonalnog suda u Tuzli optuženi je oglašen krivim što je 12. februara 2025. godine, u zajedničkom stanu u Kalesiji, na podmukao način, dok su bili na spavanju, zagušenjem, ubio suprugu i maloljetnog sina.

Sud je optuženom utvrdio pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora u trajanju od po 44 godine, te potom optuženom izrekao jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u zakonskom maksimumu u trajanju od 45 godina.

Inače, ovo je do sada najveća kazna predviđena krivičnim zakonodavstvom koju je izrekao Kantonalni sud u Tuzli u predmetima protiv optuženih za najteže oblike krivičnih djela, za koja sudi po zakonom propisanim nadležnostima.

Nakon zločina, podsjetimo, Selimović je pobjegao automobilom supruge i skrivao se nekoliko dana od policijskih i istražnih organa.

Njega su 17. februara 2025. uhapsili pripadnici MUP-a Republike Srpske, Policijske stanice Prnjavor, na području Gornje Mravice kod Prnjavora.