Sve spremno za manifestaciju “Dani povelje 2026.”

Tradicionalna manifestacija “Dani Povelje 2026.” počinje 12. februara, nizom kulturnih, edukativnih i zabavnih sadržaja za sve ljubitelje umjetnosti: pozorišne, muzičke, književne, koji slave bogatu historiju i naslijeđe Srebrenika.

Svečano otvaranje zakazano je za četvrtak, 12. februara od 19 sati projekcijom filma “Bosanski vitez”. Film istražuje historiju Bosne od njenih prvih pisanih tragova pa sve do uređenja u kojem ona danas postoji. Nastoji da argumentovano odgovori na pitanja identiteta jednog naroda i njegove bogate kulturne baštine.

Program manifestacije “Dani povelje” nastavlja se već u petak vrhunskim muzičkim događajem, kada će na pozornici Doma kulture Srebrenik nastupiti “Divanhana”, popularna bosanskohercegovačka grupa koja njeguje i predstavlja ne samo urbanu tradicionalnu muziku Bosne i Hercegovine, već i tradicionalnu muziku zemalja Balkana, s posebnim naglaskom na sevdalinku. U okviru večeri sevdaha, promovisaće i novi album “Radio sevdah”.

U subotu 14. februara, Udrženje žena “Diva” Srebrenik, na platou Doma kulture će upriličiti pripremanje tradicionalne bosanskohercegovačke poslastice – ćetenije. ”Ćetenijada” počinje u 12 sati.

Istog dana, od 18 sati u Plavoj sali će se održati promocija knjige “Organizacija uprave u BiH i prilagodba evropskim standardima”, autorice Edine Šehrić. A pozornica Kino sale, od 19:30 sati će ugostiti Bošnjačku zajednicu kulture iz Splita.

U nedjelju, 15. februara, u organizaciji Planinarskog društva “Majevic” Srebrenik, održaće se planinarski pohod od Doma kulture do Turističkog naselja “Okresanica”, uz učešće planinarskih društava iz BiH i regiona.

U ponedjeljak 16. februara u Plavoj sali Doma kulture Srebrenik s početkom u 16 sati, promovisaće se knjiga poezije autora Sadila Vikala, simboličnog naziva “Otisak vremena”.

Od 18 sati u Plavoj sali na programu je promocija knjige “Oči kad zatvorim”, autora Dževada Džanića.

U utorak 17. februara s početkom u 12 sati, učenici Dramske sekcije Prve osnovne škole Srebrenik izvešće dječiju predstavu “Naša zelena priča – Ekologijada”, u režiji profesorice Kimete Buševac.

Od 17 sati na program je promocija knjige “Po sjećanju koraci” autora Jakuba Selimovića.

Srijeda, 18. februar rezervisana je za promocije knjiga “Dama”, “Vašar cvjetova” i “Dječiji osmjeh”, autorice Fikrete Jašić. Promocije će se održati u Plavoj sali s početkom u 12 sati.

Od 17 sati, u Kino dvorani slijedi promocija zbirke pjesama “Godinama”, autora Fadila Duranovića.

Sastavni dio manifestacije “Dani povelje” je i obilježavanje Dana maternjeg jezika koje će se održati u petak, 20. februara od 11 sati, u organizaciji nastavnika i profesora B/H/S jezika i književnosti s područja Grada Srebrenika.

Za subotu 21. februar predviđena je “Revija narodnih nošnji” u izvedbi članova Gradskog teatra Srebrenik u Kino sali Doma kulture Srebrenik s početkom u 19 sati, čime će se i zatvoriti ovogodišnja manifestacija “Dani povelje 2026.”, kojom se obilježava prvi pomen ovog grada u pisanim historijskim izvorima, u čuvenoj Povelji bana Stjepana II Kotromanića napisanoj pod zidinama Starog grada Srebrenika 15. februara davne 1333. godine.

Treba napomenuti da će i ove godine biti upriličen jedinstven događaj – zimsko orezivanje Stare trte – vinove loze posađene na dan otvorenja zgrade Organa uprave Grada Srebrenika 2015. godine.

Bogat sadržaj, ali nešto kraće trajanje manifestacije, uslovljeno nadolazećim mjesecom posta, sasvim sigurno predstavlja jednu od, po sadržajima, bogatijih “Dana povelje.

Ulaz za sve sadržaje je besplatan

Pokrovitelj manifestacije je Grad Srebernik, gradonačelnik Adnan Bjelić, uz podršku Turističke zajednice Srebrenik, a tehnički realizator programa je Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Pozivamo građane da prisustvuju događajima, zajedno proslavimo historijsku važnost Srebrenika.