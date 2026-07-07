Od sutra prijave za povrat PDV-a na prvi stan: Evo ko ima pravo i šta je potrebno

UIO BiH od 8. jula prima zahtjeve za povrat PDV-a na prvi stan. Saznajte ko ostvaruje pravo i koja je dokumentacija potrebna.

Od sutra, 8. jula, Uprava za indirektno oporezivanje BiH i zvanično otvara svoja vrata za zaprimanje zahtjeva građana za povrat PDV-a na kupovinu prvog stana.

“Najljepše molimo građane za strpljenje. Nema potrebe da se već sutra ujutro stvaraju bespotrebne gužve ispred naših šaltera. Vremena ima sasvim dovoljno za sve, a mi smo tu da svakom zahtjevu pristupimo s punom pažnjom”, naveli su iz Uprave.

Kako će proces izgledati u praksi od sutra?

•Zahtjevi se podnose prema sjedištu prodavca nekretnine, u našim regionalnim centrima: Sarajevo, Banja Luka, Mostar i Tuzla. Po zahtjevima rješava Grupa za povrat, knjigovodstveno praćenje i analizu. Budući da je ovo prva godina primjene, rok za predaju zahtjeva je produžen do kraja ove godine, što je još jedan razlog da građani bez pritiska i žurbe pripreme svoje papire. UIO je izvršila određeni broj internih premještaja kako bi se kadrovski ojačale ove organizacione jedinice, a sve u cilju toga da što prije zaprimimo, obradimo i rješimo zahtjeve građana.

•Pravo na povrat odnosi se na novoizgrađene stanove na koje je PDV plaćen i koji su uknjiženi na ime kupca nakon 12. aprila 2025. godine, kada su stupile na snagu izmjene Zakona. Kupac ima pravo na povrat za površinu do 40 metara kvadratnih, uz dodatnih 15 metara kvadratnih po svakom članu porodičnog domaćinstva koji ne posjeduje nekretninu.

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA PRAVO NA POVRAT

•KORISNIK: Punoljetno fizičko lice, državljanin BiH sa stalnim prebivalištem u BiH.

•PREDMET POVRATA: Novoizgrađeni stan ili nabavljena kuća koji su bili predmet oporezivanja PDV-om uknjižen naime kupca nakon 12. aprila 2025. godine. Predmet povrata PDV-a ne mogu biti stanovi koji nisu bili predmet oporezivanja PDV-om (tzv. starogradnja) niti kuće u izgradnji.

•VREMENSKI USLOV: Nekretnina se stiče prvi put ili je kupac nije imao u vlasništvu/suvlasništvu unazad 7 godina.

•OSNOVNA KVADRATURA: Povrat PDV-a za površinu do 40 m² za kupca pojedinca

•DODATNA KVADRATURA: Dodatnih 15 m² po svakom članu porodičnog domaćinstva.

DEFINICIJA I USLOVI ZA PORODIČNO DOMAĆINSTVO

•DEFINICIJA: Zajednica življenja, privređivanja i trošenja prihoda kupca i članova porodice.

•OBUHVAĆENA LICA: Supružnik, djeca, usvojenici, roditelji, brat i/ili sestra.

•KLJUČNI USLOV: Obavezno isto mjesto prebivališta kao i kupac.

•PROVJERA IMOVINE: Pravilo od 7 godina neposjedovanja imovine važi kumulativno za sve navedene članove.

•NAPOMENA: Definicija domaćinstva se aktivira isključivo ako se traži dodatnih 15 m² po članu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA – LIČNI I IMOVINSKI DOKAZI

•LIČNI DOKUMENTI: Rodni list, Vjenčani list, Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne stariji od 6 mjeseci).

•PREBIVALIŠTE: CIPS prijava (Obrazac PBA-3) – dokaz adrese.

•UGOVOR O NEKRETNINI: Notarski obrađen ili sudski ovjeren ugovor o kupoprodaji.Savjet građanima: Predajteovjerenu kopiju ugovora, originale čuvajte za sebe!

•DOKAZ O EVIDENCIJI: Dokaz da je stan za koji se traži povrat PDV-a uknjižen.

INSTITUCIONALNA KONTROLA I ZAŠTITA BUDŽETA

•SLUŽBENE PROVJERE: UIO službenim putem provjerava registre sa RUGIPP-om, FUGIPP-om, sudovima iporeskim upravama entiteta i Distrikta.

•CILJ PROVJERA: Eliminisanje skrivene ili prometovane imovine bilo gdje na teritoriji BiH.

•ZAKONSKI ROK ZA POVRAT PDV-A: Maksimalno 6 mjeseci od dana podnošenja urednog zahtjeva.

•ZABRANA OTUĐENJA: Stan se ne smije otuđiti (prodati) u roku od 5 godina.

•KRŠENJE ZABRANE: Povlači povrat cjelokupnog iznosa sa zakonskim zateznim kamatama.

POTREBNA DOKUMENTACIJA – FINANSIJE I PROVJERE

•FINANSIJSKI DOKAZI: Poreska faktura prodavca sa iskazanim PDV-om + dokaz iz banke o uplati.

•PROVJERA IMOVINE: Uvjerenje poreskih organa o neposjedovanju nekretnina unazad 7 godina.

•LOKALNI DOKAZI: List nepokretnosti / Posjedovni list prema mjestu prebivališta.

•IZJAVE I RAČUNI: Popunjen Obrazac IKPS i ZKPS (pod krivičnom odgovornošću), Kućna lista, broj bankovnogračuna.

•GDJE SE PREDAJE: Isključivo u Regionalnom centru prema sjedištu firme-prodavca.

MAKSIMALAN IZNOS POVRATA

•17) Maksimalna cijena na koju se može odobriti povrat PDV-a je prosječna cijena stana sa PDV-om u Bosni i Hercegovini koja je u zadnjem kvartalnom izvještaju, u odnosu na datum zaključenja kupoprodajnog ugovora, objavljena u biltenu Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.



(18) Maksimalan iznos povrata PDV-a koji se može ostvariti po jednom zahtjevu kupca prvog stana se utvrđuje na osnovu primjene preračunate stope PDV-a od 14,5299% na iznos koji se dobije množenjem maksimalne cijene iz stava (17) ovog člana sa 55m2.

• PRIMJER: Ukoliko ste ugovor o kupoprodaji stana zaključili 31.07.2025. godine maksimalan iznos povrata koji možete ostavariti iznosi 25.149,10 KM. Naime prema kvartalnom izvještaju Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za II kvartal 2025.godine (zadnjem kvartalnom izvještaju, u odnosu na datum zaključenja kupoprodajnog ugovora), prosječna cijena po m2stana je iznosila 3.147,00 KM te se primjenom iste na 55 m2uz obračun PDV po preračunatoj stopi dobije maksimalan iznos mogućeg PDV za povrat od 25.149,10 KM.

•Zakonski rok je postavljen na maksimalno 6 mjeseci, ali to ne znači da će se svako rješenje čekati toliko.

•Brzina direktno zavisi od urednosti dostavljene dokumentacije.

•UIO mora izvršiti provjere sa entitetskim geodetskim upravama, sudovima širom BiH iporeskim upravama kako bi se eliminisala svaka zloupotreba javnog novca.

•Što kompletniji i uredniji dokumenti stignu u UIO, to će rješenje biti brže doneseno.

•Procedura nalaže da se zahtjev predaje prema sjedištu prodavca nekretnine jer se tamo nalazi sjedište firme koja je prodala stan i shodno pravilima mjesne nadležnosti UIO vrši kontrolu u onom regionalnom centru u kojem se nalaz isjedište prodavca.

•To je najbrži operativni put da novac legne na račun kupca.

•Čak i ako kupac stana pogrešno podnese zahtjev zapovrat, npr. u Sarajevo umjesto u Banja Luku, UIOće po službenoj dužnosti takav zahtjev proslijeditiu nadležni Regionalni centar, ali zbog brzine rješavanja najbolje je da se zahtjev podnese odmah nadležnoj organizacionoj jedinici.

ŠTA SE DEŠAVA AKO JE KUPAC RANIJE NASLIJEDIO DIO NEKE KUĆE ILI STANA, NPR. IDEALNI DIO OD 1/2 ILI 1/4 NAKON SMRTI RODITELJA? DA LI GUBI PRAVO NA POVRAT PDV-A ZA KUPOVINU PRVOG STANA?

DA, GUBI PRAVO.

•Prema zakonima o nasljeđivanju i stvarnim pravima u BiH, nasljeđivanjem imovine građani stiču status vlasnika ilisuvlasnika nad tim dijelom nekretnine.

•Naš Pravilnik i izmjene Zakona o PDV-u eksplicitno propisuju da kupac i članovi njegovog domaćinstva unazad 7 godina nisusmjeli imati stambenu nekretninu u svom vlasništvu ilisuvlasništvu.

•Bez obzira na to koliki je taj naslijeđeni dio – pa makar se radilo io minimalnom idealnom dijelu (1/2, 1/4 ili manje) – uvidom u rješenje o nasljeđivanju i zemljišne knjige utvrđuje se postojanjesu/vlasništva.

•Budući da je ovaj program striktno namijenjen licima koja nemajuili nisu imali u proteklih 7 godina nikakav suvlasnički dio ilinekretninu na svom imenu, posjedovanje naslijeđene imovinezakonski diskvalifikuje podnosioca zahtjeva.

Sve ostali odgovori na aktuelna pitanja u prilogu

Preuzmi dokumente

1. Povrat PDV-a na prvu nekretninu – AKTUELNA PITANJA

IZVOR.AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/206191/od-sutra-prijave-za-povrat-pdv-a-na-prvi-stan-evo-ko-ima-pravo-i-sta-je-potrebno