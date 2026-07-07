Marš mira 2026 počinje 8. jula

Marš mira 2026 počet će 8. jula iz Nezuka, na području općine Sapna, odakle će učesnici krenuti prema Potočarima u okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a“ Srebrenica.

Kolona bi, prema programu i dosadašnjoj praksi organizacije, trebala krenuti između 8:45 i 9:00 sati. Učesnici će tokom tri dana preći oko 100 kilometara zahtjevne trase kojom su se Srebreničani u julu 1995. godine pokušavali probiti do slobodne teritorije.

Prema posljednjim dostupnim informacijama, za Marš mira 2026 prijavljeno je blizu četiri hiljade učesnika, dok organizatori očekuju da bi ukupan broj mogao biti oko sedam hiljada. Kada se tome dodaju učesnici motomaratona, biciklističkih, ultramaratonskih i drugih memorijalnih aktivnosti, očekuje se da će u programu obilježavanja učestvovati više hiljada ljudi iz Bosne i Hercegovine, dijaspore i brojnih zemalja svijeta.

Zvaničan konačan spisak država iz kojih dolaze učesnici još nije objavljen. Iz dosadašnjih najava poznato je da se očekuje dolazak učesnika iz BiH, evropske dijaspore, među kojima se spominju Holandija i Velika Britanija, kao i dolazak domaćih i međunarodnih delegacija, uključujući predstavnike iz Turske.

Ruta kojom prolazi Marš mira 2026

Marš mira 2026 prolazi trasom Nezuk, Baljkovica, Parlog, Crni Vrh, Snagovo, Liplje, Jošanica, Donja Kamenica, Bakrači, Glodi, Udrč, Cerska, Kaldrmica, Đugum, Mravinjci, Burnice, Kameničko Brdo, Ravni Buljim, Jaglići, Šušnjari, Budak i Potočari, odnosno Memorijalni centar Srebrenica.

Riječ je o brdsko-planinskom terenu, sa šumskim predjelima, usponima i dionicama koje zahtijevaju dobru fizičku pripremu. Posebno zahtjevnim smatra se područje Udrča, kao i pojedini dijelovi trase prema Buljimu, gdje su prethodnih dana vršena dodatna uređenja kako bi put bio sigurniji i prohodniji za učesnike.

Prvo noćenje predviđeno je na području Liplja, dok je drugo noćenje planirano u kampu na području Mravinjaca. Dolazak učesnika u Potočare očekuje se 10. jula, dan prije centralne komemoracije i kolektivne dženaze u Memorijalnom centru Potočari.

Tokom Marša mira predviđeni su historijski časovi na određenim lokalitetima, svjedočenja preživjelih i programi u kampovima. Organizatori najavljuju da će večera u kampovima biti podijeljena u 18 sati, a učesnicima se preporučuje da prate upute vođa grupa i službi koje će biti raspoređene duž trase.

Ko pruža logističku podršku učesnicima?

Logističku podršku za Marš mira 2026 pruža više institucija i službi. Oružane snage Bosne i Hercegovine osiguravaju šatorski smještaj u kampovima, ali učesnici trebaju ponijeti svoje podmetače i pokrivače. Medicinske ekipe, volonteri, gorske službe spašavanja, Federalna uprava civilne zaštite i druge nadležne službe bit će na raspolaganju učesnicima duž trase.

Najavljeno je i prisustvo helikopterske podrške, kao i osvježenje na pojedinim punktovima, uključujući vodu, voće, energetske dodatke i kafu. Organizatori podsjećaju da je važno poštovati obilježenu trasu, upute vodiča i pravila ponašanja, posebno zbog sigurnosti svih učesnika.

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Kada je riječ o prijavama, zvanični obrasci za pojedince i organizovane grupe i dalje su dostupni na stranici Marša mira. Ipak, s obzirom na to da pohod počinje za dva dana, oni koji se još nisu prijavili trebaju to učiniti što prije i pratiti obavještenja organizatora ili grupe s kojom planiraju putovati.

Učesnike očekuju ljetni vremenski uslovi. Na području Sapne za 8. juli prognozira se djelimično sunčano vrijeme uz temperaturu do 30 stepeni, dan kasnije oko 29, a 10. jula do 31 stepen. Na području Potočara i Srebrenice očekuju se temperature između 25 i 31 stepen, uz promjenjivu oblačnost, a 10. jula na širem području Srebrenice moguća je i lokalna jutarnja kiša.

Zbog toga se učesnicima preporučuje slojevita odjeća, udobna obuća, zaštita od sunca, kapa ili šešir, kabanica, dovoljno vode i osnovne potrepštine za višesatno pješačenje. Organizatori posebno naglašavaju da je Marš mira memorijalni pohod i čin sjećanja, zbog čega se od svih učesnika očekuje dostojanstveno i odgovorno ponašanje.