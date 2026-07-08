Zemljotres zatresao BiH: Podrhtavanje osjetili stanovnici više gradova

U srijedu u 5.57 sati područje Bosne i Hercegovine pogodio je zemljotres jačine 3,4 stepena po Richterovoj skali, potvrđeno je iz Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).
Prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je oko 64 kilometra južno od Banje Luke i 27 kilometara jugozapadno od Mrkonjić Grada.
🔔#Earthquake (#zemljotres) M3.4 strikes 28 km SW of #Ključ (Bosnia & Herzegovina) 1 min ago. More info: https://t.co/QJJS4aPD4S— AllQuakes – EMSC (@EMSC) July 8, 2026
Hipocentar je zabilježen na dubini od približno 10 kilometara, zbog čega se podrhtavanje tla moglo osjetiti i u širem području.
Za sada nema informacija o materijalnoj šteti niti o eventualno povrijeđenim osobama. Građani iz pojedinih mjesta prijavili su da je podrhtavanje trajalo nekoliko sekundi, ali bez ozbiljnijih posljedica.
Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju, dok se u slučaju novih seizmičkih aktivnosti očekuju dodatne informacije.