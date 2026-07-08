Meteorolozi najavili promjenu vremena u BiH: Stižu pljuskovi i grmljavina

U srijedu ujutro, 8. jula, u većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro.

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica, Sokolac 13; Bugojno, Drvar 14; Jajce 15; Ivan Sedlo, Livno, Zenica 16; Sarajevo 17; Sanski Most, Srebrenica, Tuzla 18; Doboj, Zvornik 19; Prijedor 20; Bihać, Bijeljina 21; Trebinje 22; Banja Luka, Gradačac, Mostar 23; Neum 24; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 942 hPa, za 1 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i tokom noći su mogući pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. U drugom dijelu poslijepodneva i tokom noći na sjeveru Hercegovine je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na na jugu do 35 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne je moguća kiša. Dnevna temperatura zraka oko 28 °C.

Objavljena je prognoza do subote:

Za 9. juli (četvrtak), sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u istočnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stepeni.

Za 10. juli (petak), sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u istočnim podrručjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 stepeni.

Za 11. juli (subota), sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 stepeni, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.