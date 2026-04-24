Predložena mjera pritvora za Adema Žilića iz Tuzle zbog teške krađe

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda Tuzla stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za Adema Žilića (40) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa.

Žilić je osumnjičen da je sat iza ponoći 20. aprila 2026. godine u tuzlanskom prigradskom naselju LJubače provalio u objekat jednog supermarketa, obio sef i iz njega uzeo nešto više od 19.000 KM i udaljio se iz objekta. Na taj način je oštetio vlasnika supermarketa i sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u pomenutom iznosu.

Istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK su po nalogu tužioca obavili uviđaj i poduzeli sve potrebne mjere i istražne radnje u cilju otkrivanja počinioca i pribavljanja materijalnih dokaza, te je Žilić lišen slobode 21. aprila. Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva,

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

Žilić je više od 30 puta osuđivana osoba, uglavnom za krivična djela iz oblasti imovinskih delikata.