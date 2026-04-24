Rekordna podrška poljoprivredi: Vlada FBiH osigurala 190 miliona KM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH 2026. godinu ovom ministarstvu u iznosu od 190.000.000 KM.

Sredstva odobrena ovogodišnjim budžetom za poticaj poljoprivredi veća su za osam miliona KM od prošlogodišnjeg budžeta.

Kako je, između ostalog, obrazložio predlagač svrha Programa podrški je provođenje mjera iz Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije BiH 2021-2027. godina zbog ostvarivanja postavljenih prioriteta i strateških ciljeva. Provedbom direktnih podrški i strukturnim mjerama, Vlada Federacije BiH stvara ambijent za povećanje konkurentnosti i provođenje strukturne transformacije poljoprivrednih gazdinstava, odnosno poslovnih subjekata iz sektora prehrambene industrije.

Na osnovu predloženih iznosa novčanih izdvajanja u Programu novčanih podrški za 2026. godinu za biljnu proizvodnju je planirano 25.000.000 KM, a iznos od 116.550.000 KM za animalnu proizvodnju. Raspoloživi iznos od 47.300.000 KM namijenjen je strukturnim mjerama i raspoređen je na način da je za mjere ruralnog razvoja planirano 41.680.000 KM, a za model ostalih vrsta podrški 5.620.000 KM. Za zahtjeve iz ranijeg perioda, rješenja po žalbama i sudske presude planiran je iznos od 1.150.000 KM.

Predlagač navodi da se očekuje da će osigurani nivo sredstava omogućiti očuvanje i povećanje dostignutog nivoa poljoprivredne proizvodnje u Federaciji BiH. Novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, te mjere kroz model ruralnog razvoja i model ostalih vrsta podrški predstavljaju sveukupnu podršku poljoprivrednim proizvođačima, kako bi unaprijedili kvalitet i konkurentnost poljoprivredno-prehrambene proizvodnje i otpornost poljoprivrednih proizvođača na domaćem i inostranom tržištu.

Također, navodi da će novčane podrške za strateške proizvodnje doprinijeti povećanju zasijanih zemljišnih površina i proizvodnje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa većom dodanom vrijednosti u Federaciji BiH, kao i povećanju tehnološkog nivoa farmi i osavremenjavanju poljoprivrednih gazdinstava, te uslova života u ruralnim područjima Federacije BiH.