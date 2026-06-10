Danas oblačno, popodne pljuskovi s grmljavinom, na snazi upozorenje za regiju Tuzla

Jutros je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima.

Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stupnja, informišu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Za regiju Tuzla na snazi je upozorenje u periodu od: 13:00 do: 18:00 sati.

Očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.