Prva godišnjica mirnog okupljanja u Srebreniku, godina dana ustrajnosti, sjećanja i borbe za pravdu.

Ovog 11. juna navršava se tačno godinu dana otkako je u Srebreniku organizovana prva mirna šetnja u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Ono što je započelo prošlog juna kao snažan krik savjesti i tuge, već prerasta u trajnu misiju i tradiciju. Svakog 11. u mjesecu, građani Srebrenika se okupljaju kako bi poslali poruku da zaborav nije opcija.

Noseći marame sa ispisanim imenima mučki ubijenih u genocidu, dostojanstvena kolona svakog mjeseca prolazi stazu od gradskog Trga do Spomen-parka „Cvijet Srebrenice” gdje, uz polaganje cvijeća i učenje Fatihe, odaju počast onima čiji su životi prerano i nasilno ugašeni.

Inicijativu koju je pokrenula Zurijeta Alić, prepoznala je cijela zajednica. Vremenom se u organizaciju aktivno uključilo i Udruženje žena „Žena kao ukras“ iz Špionice, a kolona je iz mjeseca u mjesec postajala sve masovnija.

Danas, rame uz rame sa majkama i ženama Srebrenika, u mirnoj šetnji učestvuju učenici i nastavnici Mješovite srednje škole Srebrenik, predstavnici Gradske uprave i lokalnih vlasti, Medžlis Islamske zajednice Srebrenik, te brojni građani svih generacija.

Poruka Srebrenika je jasna: “Nećemo odustati. Okupljat ćemo se svakog 11. u mjesecu i dalje. Naša šetnja je zavjet da nećemo stati sve dok i posljednja žrtva genocida ne bude pronađena i dostojanstveno ukopana. Iz Srebrenika i dalje glasno tražimo istinu, tražimo pravdu i zahtijevamo kaznu za zločince. To je naša ljudska i moralna dužnost prema onima kojih više nema.” – poručuju organizatori.

Pozivaju sve građane Srebrenika, ali i okolnih mjesta, da im se pridruže i ovog 11. juna. “Pokažimo našu masovnost, naše jedinstvo i našu zajedničku bol. Budimo glas onih koji su ućutkani.”