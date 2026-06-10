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Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Srebrenik

By admin
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Radno vrijeme ugostiteljskih i trgovačkih objekata u Srebreniku za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva u fudbalu biće produženo i to do 02:00 sata poslije ponoći, a na osnovu odluke koja je usvojena danas na 17. sjednici Gradskog vijeća na prijedlog Gradske uprave.

Na dnevnom redu ove sjednice bili su i izvještaji o poslovanju nekoliko javnih preduzeća i ustanova.

Usvojeni su izvještaji o poslovanju JP Vodovod i kanalizacija Srebrenik, JZU Gradska apoteka i JU Centar za socijalni rad, kao i izvještaj o radu komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti.

POtrebnu podršku nisu dobili izvještaji JP 9. septembar i JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta.

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