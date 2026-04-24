FZZZ raspisuje Javni poziv za mjeru „Tražim poslodavca 2026“

Federalni zavod za zapošljavanje obavještava nezaposlene osobe u Federaciji BiH da će Javni poziv za učešće u mjeri „Tražim poslodavca 2026“ biti otvoren 6., 7. i 8. maja 2026. godine u terminu od 8 do 16 sati.

Iz Zavoda navode da će online obrazac TP1 za prijavu biti dostupan na web portalu u rubrici „Projekti“, dok će aplikacija poslodavaca putem obrasca TP2 biti omogućena od 11. maja 2026. godine.

Istaknuto je da su nezaposlene osobe obavezne registrirati se na portal najkasnije do 29. aprila 2026. godine, dok poslodavci moraju izvršiti registraciju najmanje dan prije podnošenja zahtjeva.

Iz Zavoda su poručili da se korisnicima preporučuje provjera aktivnog profila i ažurnosti podataka, a u slučaju poteškoća dostupna je kontakt adresa za podršku registraciji.

