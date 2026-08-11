U Srebreniku održana mirna šetnja u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici

U Srebreniku je danas održana mirna šetnja u znak sjećanja na žrtve genocida počinjenog 1995. godine u Srebrenici.

​Učesnici ovog dostojanstvenog skupa okupili su se na Trgu Alije Izetbegovića, odakle je kolona krenula prema spomen-parku Cvijet Srebrenice, gdje su položili cvijeće i proučili fatihu za sve žrtve. Tiha šetnja gradskim ulicama nosila je snažnu poruku mira, pijeteta i opomene da se strahote iz 1995. godine nikada i nikome ne ponove.

Posebnu težinu i nadu u bolje sutra skupu dali su učenici Mješovite srednje škole (MSS) Srebrenik, koji su i danas podržali i učestvovali u šetnji, pokazujući visoku svijest o važnosti historijskog naslijeđa.

​Ovu inicijativu prije godinu dana pokrenula je Zurijeta Alić, a u organizaciji su joj se pridružile i članice Udruženje žena ,,Žena kao ukras” iz Špionice. Vremenom je ideja prerasla u događaj od velikog društvenog značaja koji su podržali Gradska uprava Srebrenik, Medžlis islamske zajednice Srebrenik i JU Mješovita srednja škola Srebrenik.

​„Neka sjećanje na Srebrenicu bude snaga koja nas uči miru, toleranciji i suživotu, ali i opomena da istina o genocidu nikada ne smije biti izbrisana.“ – poruka je koja je danas poslana iz Srebrenika.