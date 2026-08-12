“OGUS 2026”: Večeras koncert Duo Cordaria

U okviru manifestacije “Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026”, večeras, na Ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik nastupit će Duo Cordaria, Azmir Halilović (harmonika) i Džanin Zeković (gitara). Azmir Halilović jedan je od vodećih bosanskohercegovačkih akordeonista mlađe generacije i asistenta na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Kao solista nastupao je u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji, Italiji, Belgiji i Francuskoj.

Džanin Zeković je bosanskohercegovački akademski gitarista, muzički aranžer i pedagog. Završio je master studije gitare, a zapažen je po nastupima u različitim kamernim sastavima, poput dua sa harmonikašem Azmirom Halilovićem (Cordaria Duo) i saradnjama na poetsko-muzičkim performansima.

Ovom prilikom kao Duo Cordaria, pripremili su program koji uključuje repertoar različitih stilskih epoha napoznatijih svjetskih kompozitora.