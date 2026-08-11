Servisne informacije: Ulice Maršala Tita i 25. novembra zatvorene za saobraćaj zbog izvođenja radova

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povrijeđenih osoba. Evidentirano je i 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 83 pregleda, 3 kućne posjete i 2 terenske intervencije, 4 pacijenta su, sanitetwskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala je na gašenju požara na putničkom motornom vozilu. Požar je lokalizovan i ugašen. Pored toga, imala je i 4 tehničke intervencije na dostavi pitke vode.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, dvije djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

VODOVOD – Korisnici gradskog vodovoa koji se snabdijevaju iz rezervoara Otava, bez vode su od 22:00 – 06:00 sati, svakog dana.

Zbog rekonstrukcije i sanacije ulica Maršala Tita i 25. novembra ova dionica bit će zatvorena za saobraćaj sve dok traju radovi, pa molimo građane za strpljenje i razumijevanje.

OGUS: Večeras na Ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik koncert Muhamed Fazlagić Fazla s bendom od 20 sati i 30 minuta.