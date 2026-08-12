Pripadnik OS BiH poručnik Nedim Mulić spasio majku i bebu iz prevrnutog automobila

Pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine poručnik Nedim Mulić pokazao je izuzetnu hrabrost i prisebnost kada je, nakon saobraćajne nesreće u Živinicama, pomogao u spašavanju majke i njene male bebe iz prevrnutog automobila.

Mulić se slučajno zatekao na mjestu nesreće i odmah priskočio u pomoć. Zajedno s pripadnikom MUP-a, uspio je sigurno izvući majku i bebu iz vozila koje je bilo prevrnuto na krov.

Njegovu hrabrost, prisebnost i nesebičnost kao primjer humanosti u kritičnom trenutku javno su pohvalili profesionalni vatrogasac Aljo Aljić, koji je svjedočio događaju, kao i drugi građani koji su se naknadno uključili u pružanje pomoći.

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez odlučio je novčano nagraditi poručnika Nedima Mulića za iskazanu hrabrost, humanost i nesebičnost.

Ovaj čin još jednom potvrđuje da pripadnici Oružanih snaga BiH, pored profesionalne spremnosti, svojim postupcima pokazuju solidarnost, humanost i spremnost da pomognu građanima onda kada je pomoć najpotrebnija, objavilo je Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH/MoD&AF of BiH